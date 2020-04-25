مقتل 13 شخصًا بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

قتل 7 مدنيين، و6 مسلحين في هجوم مسلح شنه متمردون، الجمعة، على قريتين بمقاطعة "لتوري" شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك بحسب أخبار تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية، أشارت إلى أن مسلحي حركة تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو" أو "كوديكو" شنوا هجومًا على قريتي "ساكوكو"، و"سامانغولي" بإقليم "دجوغو" التابع لمقاطعة لتوري.

وأسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال، بحسب جوليس نغونغو متحدث جيش المقاطعة، الذي أكد أن قوات الجيش ردت على عناصر "كوديكو"، وأسقطت منهم 6 قتلى.

جدير بالذكر أن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل 700 مدني على الأقل في الاشتباكات التي شهدتها مقاطعة "لتوري" بالكونغو منذ العام 2017 وحتى الآن.

وكان جيش الكونغو الديمقراطية قد أعلن من قبل، أن الزعيم السابق لحركة "كوديكو"، جوستين نغودجولو، قتل منتصف مارس/آذار الماضي، وأن الجماعة المتمردة منذ يونيو/حزيران وحتى الآن تشن هجمات على إقليم "دجوغو" وما حوله.