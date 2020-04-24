رغم الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو.. هل تذهب إسرائيل لانتخابات رابعة‎؟

على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين حزب "الليكود" و"أزرق أبيض" حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن الباب لم يغلق بالكامل أمام إمكانية الذهاب إلى انتخابات الرابعة تشهدها إسرائيل، بحثًا عن تشكيل الحكومة الـ35 في تاريخها، والتي تأبى حتى اللحظة أن ترى النور دون عقبات.

وشهد، يوم الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وبين زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، على تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا وإقرار الموازنة العامة، قبل أن تصبح حكومة وحدة وطنية، على أن يترأس نتنياهو تلك الحكومة لمدة عام ونصف العام، وبعدها يتولى غانتس المنصب لمدة موازية.

انتخابات رابعة

وهدد مسؤولون كبار بحزب "الليكود"، اليوم الجمعة، بالذهاب إلى انتخابات رابعة، حال تدخلت المحكمة الإسرائيلية العليا في بنود الاتفاق، أو قررت حتى رفض بند واحد من بنوده، وذكروا أن تدخل المحكمة العليا في الاتفاق أو مطالبتها بإضفاء تعديلات على نصوصه، من شأن ذلك أن يجرَ البلاد إلى انتخابات رابعة.

وذكرت قناة "أخبار 12" وموقع "ماكو"، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من توقيع الاتفاق، لكن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة.

ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى بحزب السلطة في إسرائيل أن تدخل المحكمة العليا في أي بند من بنود الاتفاق سيعني انتخابات جديدة، زاعمة أن الاتفاق خرج إلى النور في غاية الإحكام والدقة، وأن أي تدخل في البنود من شأنه أن يفرغه من مضمونه.

ويتمسك "الليكود" بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه، الإثنين الماضي، بين نتنياهو وغانتس، ويرى أنه الحل الأمثل لوضع حد للأزمة السياسية ومن ثم تشكيل حكومة طوارئ، بينما ما زال "أزرق أبيض" على يقين بأن الاتفاق يتيح لحزب "الليكود" إعلان حل الحكومة والكنيست في مرحلة ما، وهو أمر يثير الدهشة، إذ كان من المفترض أن غانتس حصل على الضمانات الكافية التي تمكنه من تولي منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف العام.

خلاف مزمن

وتشكل صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا إشكالية كبيرة بالنسبة لحزب "الليكود" وأحزاب اليمين المتحالفة معه، وكانت مسألة تقييد هذه الصلاحيات بزعم هيكلة المؤسسة القضائية والفصل بين السلطات في البلاد من ضمن أولويات هذه الأحزاب، وهو ما أثار مخاوف المؤسسة القضائية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، وأعرب العديد من القضاة، ورجال القانون، عن مخاوفهم من سن تشريعات تقيّد عمل المحكمة العليا، وتضع المؤسسة السياسية فوق الجميع.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر بحزب السلطة أن تدخل المحكمة العليا في الاتفاق سيعني أنها ستكون السبب هذه المرة في الذهاب إلى انتخابات رابعة، وستدفع نتنياهو نهائيًا للحنث بتعهداته أمام غانتس، كما أنه لن يكون هناك حرج على نتنياهو إذا ما انسحب من تعهداته.

وتأتي هذه الضجة بعد التوقيع على الاتفاق، يوم الإثنين الماضي، ومن ثم بدء مرحلة التشريع وتحويل بنود هذا الاتفاق إلى قوانين منذ، يوم أمس الخميس، وبعضها يتناقض مع القوانين الأساسية للبلاد، من بينها البند الخاص بفترة ولاية الحكومة لتصبح 3 سنوات بدلًا من 4 سنوات، فضلًا عن مسألة تولي رئاسة الحكومة بالتناوب، إذ إن خروج نتنياهو من المنصب بعد عام ونصف العام كان يحتم حل الحكومة والكنيست، لكن الاتفاق يسير في اتجاه آخر.

حياكة قوانين

وعلى هذا الأساس، قُدمت دعوات قضائية أمام المحكمة العليا ضد الاتفاق، ركزت حتى الآن على مسألة قدرة نتنياهو على تشكيل الحكومة في وقت يواجه فيه اتهامات رسمية بالفساد. لكن وبشكل مفاجئ، أعلن القاضي يتساحق عاميت، أحد قضاة المحكمة العليا، أن المحكمة ستنظر إلى جوار هذه الدعوى، دعوات أخرى تتعلق بالاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس.

ووفق هذه التطورات، يفترض أن يمتثل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيليت وجميع الجهات ذات الصلة بالاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس أمام المحكمة العليا، للرد على أسئلة بشأن هذا الاتفاق، على أن يحدث هذا الإجراء، يوم الأحد المقبل.

وأفادت قناة "الأخبار 13" العبرية، في وقت سابق، أن البنود التي تخضع حاليًا للدراسة القانونية من جانب المحكمة العليا ما يتعلق بالبند الخاص بتقليص فترة ولاية الكنيست والحكومة إلى 3 سنوات، وعدم سن تشريعات خلال الشهور الستة الأولى من عمر الحكومة، والبند الخاص باستبعاد ممثلي المعارضة عن لجنة تعيين القضاة.

وتناقش المحكمة العليا أيضًا مدى قانونية البند الذي سمح لنواب حزب "حوسن ليسرائيل" بزعامة غانتس، والذي حصل على 15 مقعدًا في آخر انتخابات، بنيل عضوية الكنيست حتى ولو كانوا قد أدرجوا على القائمة الانتخابية للحزب بعد هذا الرقم، استغلالًا للوضعية القانونية لكتلة "أزرق أبيض" التي نالت 33 مقعدًا، وقت أن كانت تضم حزبي "هناك مستقبل" و"تيليم".