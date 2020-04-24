أرمينيا تطالب تركيا باعتذارات في ذكرى الإبادة

طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، خلال إحياء الذكرى الـ105 للإبادة الأرمنية، تركيا بتقديم اعتذارات لبلاده عن "هذه الجريمة ضد الحضارة الإنسانية".

واحياء هذه الذكرى كان متواضعًا هذه السنة في أرمينيا، ولم تنظم المسيرات التقليدية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أن النصب الذي يتوجه إليه الأرمن عادة قرب العاصمة يريفان أغلق أمام العموم.

وفي كلمة مقتضبة عبر الفيديو، قال نيكول باشينيان، إنه بعد أكثر من قرن على هذه الأحداث "لا تزال تداعيات الإبادة قائمة"، وبعدما وضع إكليلا من الزهر أمام النصب، ندد "بجريمة ليس فقط، ضد هويتنا الإثنية،وإنما ضد الحضارة الإنسانية".

وقال، إن "تركيا لم تقدم أبدا اعتذارات لما ارتكبته"، مضيفًا أن يريفان "تطالب" باعتراف رسمي بالمجازر في تلك الفترة على أنها إبادة.