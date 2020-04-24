إيران تعدم سجينًا سياسيًا من أهل السنة في زهدان

أفادت وسائل إعلام معارضة في إيران، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمنية في مدينة زاهدان، عاصمة اقليم سيستان وبلوشستان، أقدمت على إعدام السجين السياسي والمعارض، "عبد الواسط دهاني".

وذكرت قناة "در تي في" الإيرانية المعارضة، عن مصادر حقوقية، الجمعة، بأنه "جرى يوم أمس الخميس، إعدام السجين السياسي، عبد الواسط دهاني، في سجن مدينة زاهدان، الواقعة جنوب شرق إيران".

وأضافت المصادر، أن "عبد الواسط دهاني، تعرض للتعذيب قبل إعدامه من قبل السلطات الأمنية في السجن المركزي لمدينة زاهدان".

وفي يوليو 2016 اعتقلت السلطات الإيرانية "عبد الواسط دهاني" في مدينة سروان، التابعة لإقليم سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية، بتهمة المحاربة والتعاون مع جماعات مناهضة للنظام الإيراني.

وفي مطلع عام 2017، حكمت عليه السلطات القضائية الإيرانية بالإعدام، نتيجة "المحاربة والتعاون مع جماعات مناهضة للنظام الإيراني".

وأفرجت السلطات الإيرانية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد، عن نحو 100 ألف معتقل، لكنها لم تفرج عن المعتقلين السياسيين والمعارضين للنظام، على الرغم من المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية إيرانية وأجنبية.

وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش، بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية. ويشكّل أبناء السنة، نحو 10% من عدد سكان إيران، البالغ عددهم 83 مليون نسمة.