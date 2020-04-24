روسيا تسمح للأجانب بالحصول على جنسيتها دون التخلي عن جنسيتهم الأصلية

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، على قانون يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية الروسية دون أن يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فإنه بموجب القانون يمكن للأجانب تقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية دون أن يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية.

وأضافت أن القانون يلغي شرط الإقامة في الأراضي الروسية لمدة ثلاث سنوات، للحصول على الجنسية.

كما يلغي القانون شرط تقديم أوراق تثبت امتلاك موارد رزق شرعية بالنسبة للبالغين بلا جنسية إذا كانت لديهم الجنسية السوفيتية في السابق وعاشوا أو يعيشون حاليا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق دون أن تكون لديهم جنسية تلك الدول.

وتلغى هذه الشروط بالنسبة للأجانب المتزوجين بالمواطنين الروس بشرط إقامتهم في روسيا ووجود أطفال مشتركين، كما ينطبق ذلك أيضا على أي أجنبي يعتبر أحد والديه على الأقل مواطنا روسيا مقيما في روسيا، وفق القناة نفسها.

واعتبارا من الآن، سيشمل نظام الحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة مواطني مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان بشرط حيازتهم على وثيقة إقامة سارية المفعول في روسيا دون النظر إلى مدة إقامتهم في البلاد.

وينص القانون الجديد على تخفيض مدة العمل المطلوبة للحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بالنسبة للأجانب والأشخاص بلا جنسية المقيمين في روسيا والذين تلقوا بعد 1 يوليو عام 2002 تعليما بموجب البرامج الأساسية في المؤسسات التعليمية أو العلمية الروسية الحائزة على الاعتماد الحكومي.