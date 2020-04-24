وسط تصاعد التوتر.. سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان للمرة الثانية خلال شهر

قال الجيشان الأمريكي والتايواني، اليوم الجمعة، إن سفينة حربية أمريكية مرت عبر مضيق تايوان للمرة الثانية في غضون شهر، وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين، وفي وقت تمر فيه حاملة طائرات صينية بالقرب من الجزيرة.

وغضبت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها؛ بسبب زيادة الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، مثل زيادة مبيعات الأسلحة وتسيير دوريات أمريكية بالقرب منها، وزيارة نائب الرئيس التايواني المنتخب وليام لاي لواشنطن في فيراير/ شباط.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن السفينة الحربية الأمريكية اجتازت مضيق تايوان الذي يفصل بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي، متجهة نحو الجنوب وستواصل الإبحار في هذا الاتجاه.

وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت السفينة التي وصفتها بأنها كانت في "مهمة عادية" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي، اللفتنانت أنتوني جونكو، إن السفينة هي المدمرة "باري"، مضيفا أنها نفذت "مرورا دوريا عبر مضيق تايوان" بما يتفق مع القانون الدولي.

ومرت المدمرة "باري" عبر المضيق أيضا قبل أسبوعين في اليوم نفسه الذي شهد تدريبات نفذتها طائرات حربية صينية فوق المياه القريبة من الجزيرة.

وأعلنت تايوان، أمس الخميس، أن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت نحو الجنوب منها عبر قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين، وكانت تتجه نحو الشرق.