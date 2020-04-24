ماكرون: استجابة الدول الأوروبية لمواجهة كورونا غير متناغمة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن استجابة الدول الأوروبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "غير متناغمة وستتفاقم المشكلة إذا لم نصححها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس ماكرون، عقب قمة أوروبية انعقدت، مساء الخميس، عبر تقنية "الفيديو-كونفرانس".

وطالب ماكرون في تصريحاته بضرورة استجابة أوروبية قوية لأزمة كورونا في أقرب وقت ممكن.

وسجلت فرنسا، الخميس، 516 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 21 ألفًا و856 حالة.

وفي سياق آخر، شدد ماكرون على "ضرورة المضي قدما وبشكل أقوى" في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماكرون أنه "يوجد توافق بصدد التشكل" من أجل "تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية" بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أكد أنه "يجب وضع خطة لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أنه "من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 إلى 10% بأوروبا، وهو ما لم نشهده من قبل".

وعلى صعيد آخر أكد الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل مشترك في موضوع تقديم الدعم لإفريقيا؛ لمواجهة تداعيات كورونا.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و714 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 190 ألفا، وتعافى أكثر من 744 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.