إيران تستدعي راعي المصالح الأمريكية في طهران على خلفية تهديدات ترامب

أعلنت الخارجية الإيرانية، الخميس، استدعاء السفير السويسري في طهران، ماركوس لايتنر، على خلفية تصريحات أطلقها الرئيس دونالد ترامب أمس حملت تهديدات ضد قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، إنه "تم استدعاء السفير السويسري في طهران بصفته راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، وتم تسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة لما وصفه بالتحركات الأمريكية المزعزعة للاستقرار في مياه الخليج العربي، وتهدد بالرد المناسب اذا تعرضت مصالحها لخطر".

وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، حذر من أن "أي تهديد لأمننا ومصالحنا القومية في مياه الخليج سيقابل برد مباشر وقاطع"، مضيفا "أمرنا قواتنا باستهداف كل سفينة حربية أمريكية تهدد زوارقنا وسفننا في الخليج".

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بتدمير أي زوارق إيرانية تقترب من السفن الأمريكية، ويأتي ذلك بعد أيام من اقتراب 11 زورقا تابعا لبحرية الحرس الثوري الإيراني من سفن أمريكية في مياه الخليج.