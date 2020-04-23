ميركل: سنضطر للتعايش مع كورونا فترة طويلة

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس، إن العالم سيضطر للتعايش مع فيروس كورونا لفترة طويلة.

وأضافت، في كلمة لها أمام المجلس الفيدرالي الألماني، أن العالم يمر بمرحلة استثنائية بسبب وباء كورونا، وأن الدول أمام اختبار صعب.

وأشارت، إلى أن التدابير المتخذة لمواجهة كورونا، تخلق المصاعب، مضيفة: "إلا أننا لسنا في نهاية الوباء، بل ما زلنا في بدايته. وسنضطر للتعايش أكثر معه".

وتطرقت ميركل إلى الجهود المبذولة حول العالم، لإيجاد لقاح مضاد لكورونا، مشددة على أهمية التعاون الدولي في هذا الخصوص.

وتابعت: "العلم والمعرفة لا جنسية لهما. العلم لخدمة الإنسانية جمعاء. لذا، عندما يتم العثور على لقاح، يتوجب إتاحته للجميع، ويكون سعره مناسبًا".

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من مليونين و653 ألفًا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 185 ألفًا، وتعافى أكثر من 727 ألفًا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.