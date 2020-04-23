إيران ترد على تهديدات ترامب باستهداف زوارقها الحربية

علق المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف الزوارق الحربية الإيرانية في حال اقتربت بقوة من السفن الأمريكية.

وقال ميريوسفي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي، اليوم الخميس: "أثبتت إيران أنها لن تستسلم للترهيب والتهديدات ولا تتردد في الدفاع عن أراضيها ضد أي انتهاكات ووفقا للقانون الدولي".

وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": "في خضم انتشار الفيروس التاجي العالمي (كورونا)، وفي حالة تركز فيها كل اهتمام الحكومة على مواجهة هذا التهديد، السؤال هو، ما الذي تفعله القوات الأمريكية في مياه الخليج، وتبعد 7000 ميل؟".

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ضد قيام قوات الحرس الثوري بمضايقة السفن الأمريكية في نيسان/أبريل الجاري في مياه الخليج.