الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض أمريكا السماح بمساعدات لإيران لمحاربة كورونا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، إن الاتحاد حث الولايات المتحدة على تخفيف عقوباتها على إيران والسماح بمساعدات اقتصادية لإعانتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد، لكن دعواته قوبلت بالرفض.

وذكر "جوزيب بوريل" أن الولايات المتحدة تمنع صندوق النقد الدولي من مساعدة إيران، التي ضربها الفيروس بعنف أشد من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط، معربًا عن أسفه لموقف واشنطن.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في أعقاب مؤتمر عبر كاميرات الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي:"أيدنا أولًا تخفيف العقوبات، وثانيًا طلب إيران مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي".

وتابع:"أشعر بالأسف لأن الأمريكيين يمنعون في هذه المرحلة صندوق النقد الدولي من اتخاذ هذا القرار، ومن الناحية الإنسانية، كان يتعين قبول هذا الطلب".

وقالت واشنطن إنها لن تتراجع عن حملة "الضغوط القصوى" على إيران رغم الفيروس، وما زالت تستخدم العقوبات في محاولة لتقييد برنامج طهران للصواريخ الباليستية وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.