ترامب يشيد بإعادة فتح الولايات.. وحاكم نيويورك يحذر من "التصرف بغباء"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بخطوات اتخذتها بضع ولايات أمريكية، يقودها جمهوريون، لإعادة فتح اقتصاداتها، لكن حاكم نيويورك، الذي يشعر بالقلق من احتمال حدوث طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حذر من أن "الوقت غير ملائم للتصرف بغباء".

وتخفف حوالي خمس ولايات أمريكية، معظمها في الجنوب، المبادئ الاسترشادية الخاصة بالبقاء في المنزل، بما يسمح بإعادة فتح عدد من الشركات والأعمال غير الأساسية على أمل إحياء اقتصادات الولايات التي لحقت بها أضرار جسيمة.

وأبدى ترامب، وهو جمهوري يسعى إلى إعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، دعمه لهذه الولايات عبر موقع تويتر.

وكتب ترامب البالغ من العمر 73 سنة: "تعود الولايات بأمان. بدأ بلدنا فتح أبوابه للأعمال مرة أخرى. تُقدم الرعاية الخاصة، وسوف ستظل دائما، لأحبائنا كبار السن (إلا أنا!)".

كانت الولايات والحكومات المحلية قد أصدرت في وقت سابق أوامر "بالبقاء في المنازل" مما أثر في حوالي 94 في المئة من الأمريكيين، وكان الهدف من ذلك محاولة الحد من الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وضربت القيود الاقتصاد الأمريكي بقوة، عندما أصبح ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل بسبب الإغلاق الإلزامي للأعمال والشركات. ودخل الزعماء السياسيون في نقاش محتدم حول توقيت وإعادة فتح الاقتصاد.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطي اجتمع مع ترامب أمس الثلاثاء، إن ولايته تظهر المزيد من المؤشرات على أن الأسوأ قد مر، ومن بينها انخفاض عدد الحالات التي تُنقل إلى المستشفيات للحصول على الرعاية. لكنه، حذر من احتمال حدوث موجة ثانية إذا تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول.

وقال كومو: "ليس هذا هو التوقيت المناسب للتصرف بغباء.. سيموت المزيد من الناس إذا لم نتحل بالذكاء".

وأقر كومو بأن المسؤولين المحليين يشعرون بضغوط سياسية لإعادة فتح الشركات، لكنه حذر من اتخاذ قرارات بناء على مثل هذه العوامل.

وقال: "إذا اتخذنا خطوة سيئة، ستأخذنا في طريق انتكاسة".

وقال كومو إن 474 شخصًا توفوا بفيروس كورونا فى ولايته فى مدة يوم سابق، وهو أقل رقم منذ بداية أبريل/ نيسان. لكنه رفع العدد الإجمالي للوفيات في نيويورك، مركز الوباء في الولايات المتحدة، لأكثر من 20 ألف حالة.

وتجاوزت الوفيات الناجمة عن المرض في أنحاء الولايات المتحدة 46000 حالة مع زيادة الإصابات لأكثر من 815 ألفا، وفقًا لإحصاءات رويترز. ووفق المعدلات الحالية، ربما تصل الوفيات في الولايات المتحدة إلى 50 ألف وفاة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.