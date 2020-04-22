غوتيريس يدعو واشنطن وطهران لتجنب التصعيد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تجنب التصعيد.

وجاءت الدعوة على لسان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريس، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وردا على سؤال حول موقف غوتيريس من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه "أصدر أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير كل الزوارق الإيرانية إذا تحرشت بسفننا في الخليج"، قال دوجاريك إن الأمين العام "يدعو الأطراف إلى تجنب أي نوع من التصعيد في المنطقة".

وفي ما يتعلق بإعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح، قال دوجاريك: "أحطنا علما بإطلاق إيران للقمر الصناعي، والأمر يعود إلى مجلس الأمن الدولي لكي يقرر إذا كانت عملية الإطلاق تلك تشكل خرقا لقراراته ذات الصلة أم لا".

وأضاف أن "غوتيريس على استعداد لمساعدة مجلس الأمن على تنفيذ قراره ذي الصلة بهذا الموضوع".

والقرار الذي يشير إليه دوجاريك يحمل الرقم 2231، وصدر عام 2015، ويقضي بضرورة عدم قيام إيران بأي نشاط يتعلق بالقذائف التسيارية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين"، مشيرا إلى "استقراره في المدار على مسافة 425 كيلومترا من سطح الأرض".

وأجرت إيران، في السنوات الماضية، عدداً من التجارب الفاشلة في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، كان آخرها في فبراير/ شباط الماضي، حيث أطلقت قمرا صناعيا يحمل اسم "ظفر"، ولم يصل إلى مداره بسبب تراجع سرعة الصاروخ الحامل.