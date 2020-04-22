رغم الاتفاق على تشكيل الحكومة.. تراشق إعلامي وصراع سياسي بين "الليكود" و"يمينا"

رغم الاتفاق الذي توصل إليه زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، بشأن تشكيل حكومة طوارئ، ستتحول فيما بعد إلى حكومة وحدة وطنية بالتناوب، إلا أن هذا الاتفاق لم يغلق باب الصراعات المتتالية التي تواجهها الحلبة السياسية الإسرائيلية منذ أكثر من عام.

واتفق رئيس الوزراء المنتهية ولايته نتنياهو مع غانتس، الذي كان قد فشل في تشكيل الحكومة طوال 28 يوما، هي مهلة التكليف الذي منحه إياه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، على تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا وإقرار الموازنة العامة، قبل أن تصبح حكومة وحدة وطنية، على أن يترأس نتنياهو تلك الحكومة لمدة عام ونصف العام، وبعدها يتولى غانتس المنصب لمدة عام ونصف عام أخرى.

وعكست تقارير إعلامية إسرائيلية الأزمة داخل كتلة اليمين التي يقودها "الليكود"، حيث لم يمنع الاتفاق الصراع الدائر على توزيع المناصب داخل الكتلة، لا سيما أن تحالف "يمينا"، بزعامة وزير الدفاع نفتالي بينيت، الذي يصف نفسه بالشريك التقليدي لنتنياهو، يرى أن الاتفاق مجحف ولا يضع بالاعتبار مصالح اليمين.

وسلطت "القناة 13" العبرية، الأربعاء، الضوء على التراشق وحرب التصريحات المتبادلة بين "الليكود" وحزب "يمينا"، لا سيما بعد أن صرح نتنياهو صباح الأربعاء، أنه "في حال لم تقبل زعامة يمينا مقترحاته بشأن الحقائب الوزارية، فإنه سيفككها ويحولها إلى أشلاء"، فيما رد الحزب الذي يمثل الصهيونية الدينية بأنه "لن يسمح لنتنياهو بأن يفعل مع حزب يمينا ما فعله مع حزب أزرق أبيض".

ونوهت القناة إلى أن اجتماعا سيعقد الأربعاء بين نتنياهو وبينيت، وأن نتنياهو لن يعرض على بينيت أكثر من حقيبتين وزاريتين على الأكثر، فيما يرفض زعيم "يمينا" بشدة، وكان قد قال إن نتنياهو تعهد للحزب بأنه سيواصل الحفاظ على قيم المعسكر القومي وسلامة كتلة اليمين حتى ولو شكل حكومة مع غانتس.

سابقة الأولى من نوعها

ويعد تصريح مصادر داخل حزب "يمينا" وهو تحالف يضم ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة، بأن هذا التحالف لن يسمح لنتنياهو بتفكيكه مثلما فعل مع "أزرق أبيض"، سابقة هي الأولى من نوعها تدل على عمق الخلاف داخل هذه الكتلة، حيث يعلم العديد من المراقبين أن سياسات نتنياهو بالفعل أدت إلى تفكك "أزرق أبيض" مثلما نجح في تفكيك خصمه السابق "المعسكر الصهيوني"، بيد أن صدور تصريح من هذا النوع من كتلة اليمين يعني أن ثمة أزمة.

وواجه نتنياهو خلال الأسابيع القليلة الماضية اتهامات من قبل "يمينا" الذي يرى أنه تخلى عن حقيبتي الدفاع والعدل ولجنة تعيين القضاة، وفكرة تطبيق السيادة على الضفة الغربية، من أجل تشكيل حكومة وحدة مع غانتس، ربما ستحمل طابعا أقرب لفكر ليسار.

ورأت قائمة "يمينا" أن تفاوض نتنياهو مع غانتس على نفس الشروط التي حددها الأخير وقت أن كان بكامل قوته السياسية، أي 33 نائبا، أمر غير منطقي، في وقت تفككت فيه قائمة "أزرق أبيض" إلى أشلاء، ولم يعد لغانتس سوى 17 نائبا بالكنيست، مقابل 59 نائبا لكتلة اليمين والحريديم.

واتهمت مصادر في "يمينا" نتنياهو بـ "بيع المؤسسة القضائية والسيادة على الضفة لليسار"، قائلة: "إننا أمام نهاية عهد كتلة اليمين"، معتبرة أنه وجه إليها "طعنة من الخلف"، وأن الصهيونية الدينية التي دعمت نتنياهو "ستبادله نفس المواقف".

وكان نتنياهو قد تعهد للناخبين بضم مناطق بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومن ثم حصل في المقابل على دعم قوي من اليمين المتطرف، على أساس أنه وضع هذه النقطة على رأس أولوياته، بينما كان البعض يرى أن المخاطر التي ستحدث، ستحول دون تطبيق الخطوة على الأرض.

ووجهت أمريكا تحذيرا عبر سفيرها في إسرائيل دافيد فريدمان، في شباط/ فبراير الماضي، لتحالف "يمينا"، يدعوه إلى الكف عن الضغط على نتنياهو للقيام بخطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، وأبلغته أن "عدم التنسيق مع واشنطن يضر بالموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل".