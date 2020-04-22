ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية

ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية...

المصدر: فريق التحرير

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر.

وكتب ترامب على تويتر "وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

وقال البنتاغون الأسبوع الماضي إن طهران قامت بإجراء مناورات خطيرة في مياه الخليج العربي.

وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت مرات عدّة من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في شمال الخليج العربي.

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