ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية في البحر.

وكتب ترامب على تويتر "وجهت البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفننا في البحر".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020