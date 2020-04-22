الصحف العالمية: تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية يفتح باب التكهنات عن خليفته المجهول.. وإندونيسيا تعاقب مخالفي الحجر بالأشباح

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الأربعاء، تدابير متنوعة تتخذها الدول للتعامل مع الوضع الجديد الذي شكله وباء كورونا، حيث سعت الولايات المتحدة لإقامة مراكز توليد مستقلة عن المستشفيات لحماية الأمهات من كورونا.

الكوريون الشماليون يبحثون عن الاجابة على السؤال الصعب من سيخلف "كيم"، خاصة مع تداول أنباء متضاربة عن تدهور صحته.. وإندونيسيا تبدأ معاقبة مخالفي قواعد الحجر الصحي بحبسهم في منازل مسكونة بالأشباح،

زيادة في معدلات الولادة في المنزل خوفا من كورونا

ركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على ما شهدته القابلات من زيادة كبيرة في طلب النساء الحوامل على الولادة في المنزل أو في مراكز الولادة بدلا من المستشفيات، حيث تقلق الأمهات من انتشار كورونا.

أتت الزيادة الحادة في الإقبال على القابلات والإنجاب في المنزل بالتزامن مع انتشار الوباء في أنحاء نيويورك وأجزاء أخرى من البلاد، وقالت "ساريتا بينيت"، رئيسة تحالف القابلات في أمريكا الشمالية: "يعيد الناس النظر في خطط ولادتهم ويفعلون كل ما يحتاجون إليه لتجنب المستشفيات".

وأدت زيادة الإقبال على إعلان إدارة مدينة "كومو" الأمريكية، يوم الاثنين، عن إنشاء لجنة لإقامة مراكز ولادة دائمة مستقلة كبدائل للمستشفيات.

بعد أنباء عن تدهور صحته.. من سيخلف رئيس كوريا الشمالية؟

وسلطت "الإندبندنت" الضوء على سؤال يصعب إجابته بعض الشيء، وهو من سيخلف زعيم كوريا الشمالية، خاصة مع تداول أنباء متضاربة عن تدهور صحته.

عمل كيم جونغ أون (36 عاما) بلا كلل في السنوات الـ 9 التي مضت منذ وفاة والده كيم جونغ إيل، على تركيز السلطة في قبضته، والقضاء على المنافسين المحتملين، وحتى أفراد العائلة المقربين الذين اُعتبروا تهديدا لسلطته.

والآن نفت أجهزة المخابرات الصينية والكورية الجنوبية المزاعم بأن حياة كيم في خطر شديد وفوري بعد جراحة القلب، ولكنها لم تنف تعرض الزعيم لأزمة صحية لوحظت بسبب غيابه عن الأحداث الأخيرة بمناسبة ذكرى الـ 15 من أبريل لجده كيم إيل سونغ، مؤسس الأمة.

ويرجح الخبراء أن هناك عدة احتمالات لمن سيخلف الزعيم الكوري الشمالي، وذلك نظرا لأن كيم جونغ أون ليس لديه أبناء بالغون، لتنتقل إليهم السلطة كما حدث منذ تأسيس الدولة.

يعتبر الاحتمال الأول هو أن تخلفه أخته "كيم يو جونغ" (31 عاما) التي تعتبر العضو الوحيد في عائلة كيم الذي يلعب دورا نشطا في حزب العمال الحاكم في كوريا، وهي رئيسة الأركان الفعلية.

كما يعتقد البعض أن السلطة قد تقع في يد شقيقه الأكبر "كيم جونغ تشول"، والذي تجاوزه والده عندما عين كيم جونغ أون زعيما، لأنه أكثر اهتماما بالموسيقى والفن من السياسة.

وقد يخلفه أحد أبنائه الثلاثة إذا عاش بما يكفي ليصلوا إلى سن الرشد، فمن المعروف أن الزعيم قد أنجب ابنه الأكبر في عام 2010، وابنة الثاني في عام 2013 ونجله الأصغر في عام 2017.

إندونيسيا تعاقب منتهكي الحجر الصحي بالأشباح

وفقًا لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية، وجد سياسي إندونيسي طريقة فريدة لمعاقبة منتهكي قواعد الحجر الصحي وسط جائحة فيروس كورونا، وذلك باستخدام الأشباح.

لاحظ "كوسدينار أونتونج يونى سوكواتي"، حاكم مقاطعة "سراجن ريجنسي"، أن العديد من الأشخاص الذين يسافرون إلى جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية في إندونيسيا يتجاهلون أوامر بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين على الأقل بعد وصولهم. لذا، قرر رئيس الوصاية الاعتماد على الخرافات المحلية والخوف لمعاقبة المخالفين.

بدأ الحاكم في حبس أولئك الذين يتجاهلون الحجر الصحي داخل المنازل المهجورة التي يُعتقد أنها مسكونة بالأشباح، وقال أمس الثلاثاء: "إذا كان هناك منزل فارغ ومسكون في القرية، سنحبس المخالفين فيه".