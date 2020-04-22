مقتل 11 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لـ"طالبان"

قتل 11 عنصرًا من قوات الأمن الأفغانية، اليوم الأربعاء، في هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان، على 3 مواقع بولاية ساريبول، شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الولاية، ذبيح الله أماني، إن طالبان نفذت ثلاث هجمات متزامنة على مركز الولاية، وقضاءي سنجراك وسوزما.

وأضاف، أن الهجمات أسفرت عن مقتل 11 من قوات الأمن، وجرح 19 آخرين، إضافة إلى أسر آخر من قبل طالبان.

وأشار المتحدث، إلى وقوع قتلى في عناصر الحركة خلال الاشتباكات، فيما لم تصدر طالبان أي بيان حول الهجمات حتى الآن.