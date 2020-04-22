صحف وشبكات إخبارية أمريكية تدعو لوقف بث مؤتمرات ترامب حول "كورونا"

دعت صحف وشبكات أخبار رئيسة في الولايات المتحدة إلى وقف بث المؤتمرات الصحفية المنتظمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطورات تفشي وباء كورونا.

وبحسب تقرير نشرته مساء أمس الثلاثاء مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن الدعوة التي أطلقتها كل من "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و "سي إن إن" وشبكات إخبارية أخرى، كانت بدعوى أن "ترامب بدأ يستخدم هذه المؤتمرات لنشر الأكاذيب والترويج لحملته الانتخابية".

وقالت المجلة إن "عرض هذه المؤتمرات على الهواء مباشرة في بداية أزمة كورونا كان يعتبر منطقيا ومطلوبا، لكن بدأ الكثير لاحقا يدرك بسرعة أن أكاذيب ترامب وأخطاءه المتكررة وتمجيد نفسه لم تعد تشكل أي أهمية إخبارية".

وأضافت: "لهذا السبب تزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات من قبل الصحف ووكالات الأنباء والشبكات الإخبارية لوقف عرض هذه المؤتمرات على الهواء مباشرة"، في حين رأت شبكات أخرى أن وقف بث هذه المؤتمرات يمكن أن يعتبر رقابة لا تتماشى مع حرية الصحافة.

ورأت المجلة أنه "ينبغي وقف بث هذه المؤتمرات على أساس أن ترامب ينشر أكاذيب تشكل خطرا على حياة الناس وتستخدم لخدمة مصالحه الشخصية، وأنه في حال عدم وقف بثها فإن الصحافة تقترف نفس الأخطاء التي ارتكبتها في 2016 خلال السباق الانتخابي لكن بعواقب أكبر وأخطر".