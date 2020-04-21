تركيا تتهم فرنسا بخذلان أوروبا في محنة "كورونا"‎

هاجمت تركيا فرنسا مجددا ردا على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي اتهم فيها أنقرة بابتزاز الاتحاد الأوروبي والتدخل في الشأن الليبي.

وجاء الهجوم التركي الجديد على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الذي قال إن فرنسا أحجمت عن مساعدة جيرانها الأوروبيين في أحلك الأوقات وتبدو منزعجة من مسارعة تركيا لمد يد العون لهم.

وفي إجابة خطية الثلاثاء، على سؤال صحفي، حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، لفت أقصوي إلى أن لودريان إنما "سعى للتغطية على الوضع البائس الذي تعاني منه فرنسا جراء أزمة فيروس كورونا، من خلال التهجم على تركيا عبر تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة لوموند".

واتهم المسؤول التركي فرنسا بدعم "تنظيمات إرهابية" في سوريا، وتحريض ما سماها "القوات المناهضة للسلطة الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الجيش الليبي الذي يقاتل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد شن هجوما لاذعا في وقت سابق اليوم على تركيا، معتبرا أن السياسات التي تتبعها أنقرة تتناقض مع أهداف حلف شمال الأطلسي، متسائلا لماذا هي موجودة في الحلف.