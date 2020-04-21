بوتين وروحاني يبحثان الشأن السوري‎

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بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مواضيع إقليمية وعلى رأسها الشأن السوري. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن روحاني وبوتين أجريا مكالمة هاتفية قبيل اجتماع أستانة المنتظر انعقاده يوم الأربعاء. وأضافت الوكالة، أن زعيمي البلدين أكدا على أهمية الاجتماع الذي سيُعقد على مستوى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. كما بحثا، مواضيع إقليمية والعلاقات الاقتصادية، إضافةً إلى مكافحة فيروس كورونا. وسابقا، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اجتماع أستانة سيُعقد على مستوى وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، في 22 أبريل/نيسان الحالي. وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا