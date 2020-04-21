إيران.. سجن برلماني كشف فسادا ماليا لرئيس القضاء

أصدرت محكمة إيرانية، حكمًا بسجن البرلماني البارز محمود صادقي لمدة 21 شهرًا، بعد مطالبته برصد أموال رئيس القضاء السابق، صادق آملي لاريجاني بشفافية، وفق تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.

وطالب محمود صادقي في عام 2017 برصد أموال رئيس القضاء الإيراني وقتها، صادق آملي لاريجاني بشفافية، والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسط حديث عن تعاظم ثروة المسؤول البارز في النظام الإيراني.

وتقدم لاريجاني لاحقا بشكوى قضائية ضد محمود صادقي، وأفضت إلى حكم بسجن البرلماني 21 شهرا، وغرامة 10 ملايين تومان.

وقال صادقي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية "لقد تقدمت بطعن على هذا الحُكم الذي صدر في فبراير الماضي".

وكانت وسائل إعلام إيرانية معارضة تحدثت آنذاك عن وجود 63 حسابًا مصرفيًا باسم صادق آملي لاريجاني، وجرى تحويل مبلغ 250 مليار تومان في هذه الحسابات بشكل غير قانوني.

وتولى صادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية في الفترة (2009-2019)، حتى أصدر المرشد علي خامنئي قرارا بتوليه رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام ليحل محله رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للقضاء.