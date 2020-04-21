قراصنة يستولون على سفينة برتغالية قبالة سواحل بنين‎

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قالت وزارة الخارجية البلغارية الثلاثاء إن قراصنة هاجموا سفينة ترفع علم البرتغال وخطفوا قائدها البلغاري وسبعة بحارة قبالة سواحل بنين. وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، أن "القراصنة الذين هاجموا سفينة الحاويات تومي ريتشر في ميناء كوتونو بخليج غينيا الأحد أفرجوا عن 11 من أفراد الطاقم الآخرين". وأردفت الوزارة أنها "طلبت مزيدا من التفاصيل من وزارة خارجية بنين لكن لم ترد أي معلومات حتى الآن". ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ممثل للسفارة الروسية في بنين وتوجو قوله إن "ثلاثة مواطنين روس من بين الرهائن المخطوفين".