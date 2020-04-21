مستشار الأمن القومي: أمريكا لا تعلم شيئا عن حالة زعيم كوريا الشمالية

إرم نيوز‬‎ – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعلم حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وستنتظر ما تكشف عنه الأحداث وذلك في أعقاب تقارير عن مرض كيم وخضوعه لإجراء طبي متعلق بالقلب والأوعية الدموية. وفي رده على سؤال بشأن هوية الخليفة السياسي في كوريا الشمالية قال أوبراين في لقطة مسجلة أذاعتها شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية "الافتراض الأساسي يشير إلى أنه قد يكون أحد أفراد العائلة. لكن مرة أخرى، من السابق لأوانه الحديث عن هذا لأننا لا نعلم حالة رئيس الحزب الحاكم كيم وسننتظر لنرى كيف تسير الأمور".