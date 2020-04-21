"الصحة العالمية" تسعد الصين: منشأ فيروس "كورونا" حيواني لا معملي

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش بالصين، في أواخر العام الماضي، ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأسبوع الماضي، إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، في إفادة صحافية في جنيف، أن "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا وأنه ليس فيروسا تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر".

وأضافت، أنه "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".

ومضت المتحدثة تقول، إن من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر، لكن "من المؤكد" أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.