صحيفة إسرائيلية: حكومة نتنياهو وغانتس قائمة على انعدام الثقة

وصفت صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء الحكومة الجديدة التي تم التوصل اليها بين رئيس الوزراء المنتهية فترته بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس بأنها ائتلاف غريب ومنتفخ قائم على حالة انعدام ثقة عميقة.

وأعربت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" الناطقة باللغة الإنجليزية عن اعتقادها بأن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو إنجاز بعد إجراء ثلاث جولات من الانتخابات في السنة الماضية لكنها رأت بأنها مليئة بالتناقضات.

وقالت"بقراءة الاتفاق المكون من 14 صفحة يمكننا أن نرى أن هذه الحكومة التي احتفى بها الزعيمان هي حكومة غريبة منتفخة وتميزها حالة انعدام ثقة شديدة."

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يضمن سلطات قوية بيد كلا الزعيمين؛ ما يتيح لأي منهما طرد أي وزير في كتلته رغم أن مثل هذه السلطات هي -عادة- في يد رئيس الوزراء فقط، مضيفة أنه لا يحق لأيّ منهما طرد وزير من غير كتلته حتى وإنْ كان رئيس وزراء.

وأوضحت "منح الاتفاق سلطات قوية لكل كتلة في الحكومة؛ ما يعني أن على نتنياهو أو غانتس الموافقة على كل موضوع في جدول الأعمال في حين يحق لكل منهما وقف أي تشريع تتم مناقشته خلال فترة الطوارئ التي حددها الاتفاق."

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق تضمن مواد كثيرة تقدم ضمانات من قبل الزعيمين بعدم الإخلال بالاتفاق؛ ما يعكس انعدام الثقة بينهما معربة عن رأيها بأن مثل هذه الحكومة "ستكافح من أجل العمل كحكومة وحدة وطنية."

وختمت قائلة "رغم وصف الزعيمين الحكومة الخامسة والثلاثين في إسرائيل على أنها حكومة وحدة وطنية، إلا أنه من المرجح أنها ستكون حكومة خلاف وليس ائتلافا تهيمن على أعمالها حالة قوية من الشك وانعدام الثقة من البداية."