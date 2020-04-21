كوريا الجنوبية: التقارير حول تدهور صحة كيم جونغ أون ليست صحيحة

قال مصدران بحكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة، وذلك بعد تقارير أفادت بأنه خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية، وفي خطر شديد حاليا.

وكان تقرير صادر في كوريا الجنوبية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين قال، إن كيم يتلقى العلاج بعدما خضع للإجراء الطبي وسط تكهنات بشأن صحته بعد غيابه عن حدث سنوي مهم هذا الشهر.

وقال مصدران في حكومة كوريا الجنوبية، إن التقارير الخاصة بصحة كيم غير صحيحة. وقال البيت الأزرق الرئاسي إنه لا توجد إشارات غير عادية واردة من الشمال.

ونقل موقع (ديلي إن.كيه) الإلكتروني ومقره سول، عن مصادر داخل كوريا الشمالية قولها، إن كيم يتعافى في فيلا بمقاطعة هيانجسان التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد، بعدما خضع لإجراء طبي في مستشفى يوم 12 أبريل/ نيسان.

وقالت قناة (سي.إن.إن) الإخبارية: إن كيم في خطر شديد".

وشكك مصدر أمريكي مطلع في تقرير (سي.إن.إن) على الرغم من غياب كيم عن الساحة العامة منذ فترة طويلة.

وقال مسؤول في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني لرويترز اليوم الثلاثاء، إنه لا يُعتقد أن كيم في حالة حرجة.

وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر. وإدارة الاتصال الدولي هي الهيئة الصينية الرئيسة المنوط بها التعامل مع كوريا الشمالية.

وظهرت التكهنات حول صحة كيم بعدما تغيب عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لعيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ يوم 15 أبريل/ نيسان.

وفي 12 أبريل/ نيسان، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أن كيم زار قاعدة جوية وتابع مناورات للطائرات المقاتلة والسفن الهجومية.

وأطلقت بيونغ يانغ العديد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الأمر يأتي في إطار الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونغ. وعادة ما يتابع كيم مثل هذه الأحداث العسكرية بنفسه، لكن لم تصدر وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريرا عن إطلاق الصواريخ.