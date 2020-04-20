شرطة بريطانيا: اعتقال شخص في أيرلندا على خلفية وفاة 39 فيتناميا عام 2019

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قالت الشرطة البريطانية في بيان إن شخصا يدعى رونان هوجيس (40 عاما) من مقاطعة أرما في ايرلندا الشمالية اعتقل يوم الاثنين في ايرلندا فيما يتصل بوفاة 39 فيتناميا عُثر على جثثهم في حاوية شاحنة في إسيكس بجنوب شرق انجلترا في أكتوبر تشرين الأول 2019. ووجه لهوجيس 39 اتهاما بالقتل الخطأ بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالهجرة. وسوف يمثل أمام المحكمة العليا في دبلن غدا الثلاثاء. وفي وقت سابق هذا الشهر أقر سائق شاحنة يدعى موريس روبنسون من ايرلندا الشمالية بالذنب في 39 اتهاما بالقتل الخطأ فيما يتعلق بوفاة الفيتناميين.