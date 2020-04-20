مظاهرات في روسيا احتجاجا على قيود كورونا (فيديو)

خرج اليوم الاثنين مئات المتظاهرين الروس، في احتجاجات ضد السلطات الإقليمية في جنوب روسيا بسبب ما يرون أنها إجراءات مُقيدة وغير ضرورية، في إشارة للإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحدث فياتشيسلاف بيتاروف، حاكم المنطقة، للمتظاهرين. وأظهرت لقطات مصورة مئات المحتجين يحتشدون في ساحة تحت أعين رجال شرطة بملابس مكافحة الشغب.

ولم يضع أي من المحتجين فيما يبدو كمامات. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعضهم اعتُقل.

وحدد أحد المتظاهرين، ويدعى فاديم تشيلدييف، مطالبه في منشور على قناته بتطبيق تلغرام، حيث يتابعه نحو عشرة آلاف مشترك.

وضمت المطالب استقالة الحكومة الإقليمية ورئيس الإقليم وإجراء انتخابات جديدة.

وقال تشيلدييف في مقطع مصور: "اليوم، وبذريعة فيروس كورونا الذي لا وجود له، يُستعبد الناس، إنهم يحاولون فرض سيطرة كاملة علينا جميعا".

ووصف الموقع الإلكتروني لقناة روسيا ألانيا الإقليمية التلفزيونية الاحتجاجات بأنها "عمل غير مصرح به".

ومنح الكرملين سلطة واسعة لحكام الأقاليم لاتخاذ إجراءاتهم الخاصة في محاولة الحد من تفشي فيروس كورونا.

وتسبب الإغلاق القسري للأعمال في أنحاء روسيا وفرض إجراءات صارمة خاصة بالعزل الذاتي في ضرر اقتصادي لأُسر عديدة، لا سيما في المناطق الروسية حيث الرواتب منخفضة وفيروس كورونا أقل تفشيا.

وسجلت روسيا 47121 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن منطقة أوسيتيا الشمالية في جنوب روسيا، حيث جرت احتجاجات اليوم الاثنين لم تسجل رسميا سوى 145 حالة إصابة فقط وحالتي وفاة.