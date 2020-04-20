ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في كندا إلى 18

المصدر: أ ف ب

ارتفع عدد القتلى جراء عملية إطلاق النار التي وقعت، ليل السبت الأحد، في "نوفا سكوتيا" بكندا إلى 18 شخصا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحافي يوم الإثنين: "يقف بلدنا متحدا في جهودنا لهزيمة الوباء العالمي وإنقاذ حياة الناس ومساعدة بعضنا البعض للوصول إلى غد أفضل. لكن بالأمس، صرف العنف العبثي والمأساة في نوفا سكوتيا انتباهنا عن هذه القضية المشتركة حيث حصد مسلّح أرواح 18 شخصا على الأقل".

وكان رجل مسلح أطلق النار على عدة أشخاص في منطقة "نوفا سكوتيا" الريفية في كندا، في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا منذ عقود.

والرجل البالغ 51 عاماً، والذي قالت وسائل إعلام إنه يعمل في صناعة أطقم الأسنان، قُتل قبل ظهر الأحد بعد مطاردته لحوالي 12 ساعة في أرجاء مقاطعة الشرق الكندي.