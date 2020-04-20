روحاني يدعو الكويت لاتخاذ موقف من "سلوك" الولايات المتحدة

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الكويت باتخاذ موقف من ما سماه سلوك الولايات المتحدة غير الصحيح.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء اليوم الإثنين، أجراه روحاني مع أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأشار فيه الرئيس الإيراني إلى ما وصفه بـ"الظروف الصعبة التي تسود علی العالم برمته، قائلا: أرجو أن تؤدي الظروف الصعبة الراهنة إلی انتباه بعض الأفراد و إعادة نظرهم في أخطائهم"، وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية.

وأضاف روحاني، بحسب المصدر ذاته، أن "الأمن الإقلیمي لیس طریقا إلا لتعزیز الصداقة والتودد بین دول المنطقة بعضها مع بعض".