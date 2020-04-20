إيران تعلن رفع مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر

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نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الاثنين إن إيران رفعت مدى صواريخها البحرية إلى 700 كيلومتر. ونسبت الوكالة إلى علي رضا تنكسيري في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لإقرار مشروع القانون الذي تشكل بموجبه الحرس الثوري الإيراني "كان أطول مدى لصواريخنا البحرية ذات يوم 45 كيلومترا وكان يتعين تشغيلها بمساعدة مستشارين أمريكيين.. لكن لدينا الآن مجموعة من صواريخ بحر بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر أشرف على تصنيعها خبراء عسكريون محليون". وتشير تقديرات الخبراء العسكريين الغربيين إلى أن إيران غالبا ما تبالغ في قدراتها العسكرية.