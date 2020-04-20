ممثل خامنئي بمدينة "ايرانشهر" يستقيل تحت الضغط الشعبي بسبب كورونا

أفادت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم الاثنين، بتقديم ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي في مدينة ايرانشهر استقالته من منصبه وذلك بعدما أثار جدلا وغضبا شعبيا بعد توزيعه أموالا على متضررين من أزمة كورونا.

وكان نشطاء إيرانيون تداولوا أمس الأحد مقطع فيديو لشجاع الدين أبطحي، خطيب الجمعة لمدينة ايرانشهر وهو يوزع أموالا على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة كورونا؛ ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل لما اعتبروه استغلال المسؤولين الأزمة لصالح الترويج للنظام.

وذكر تقرير لوكالة أنباء "حوزه نيوز" التابعة للحوزة الشيعية في إيران أن "أبطحي تقدم باستقالته لمجلس سياسات خطباء الجمعة، فيما تمت الموافقة على استقالته".

وأشار تقرير الوكالة إلى أن استقالة ممثل خامنئي "جاءت بعدما أثار مقطع فيديو ظهر فيه وهو جالس في سيارته ويوزع أموالا على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة كورونا؛ ما أثار جدلا على مواقع التواصل وتسبب في هجوم عدد من وسائل الإعلام الخارجية على علماء الشيعة في إيران".