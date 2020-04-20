البابا يحث السياسيين على تنحية الخلافات الحزبية للتعامل مع أزمة كورونا

حث البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، السياسيين على تنحية الخلافات الحزبية جانبًا، من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كجبهة واحدة.

ويبث التلفزيون قدّاس الصباح الذي يقيمه البابا على الهواء مباشرة، على مدى الأسابيع الستة الماضية، منذ تفشي فيروس كورونا في إيطاليا. ويختار البابا موضوعًا في كل مرة، مثل تقديم الشكر لمقدمي الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقال بابا الفاتيكان في بداية القداس: "نصلي اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يعملون في المجال السياسي، إن السياسة هي أسمى أشكال المحبة".

ويقتصر حضور القدّاس على عدد قليل من المساعدين المقربين، وليس عشرات الضيوف كما كان الحال قبل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "نصلي من أجل الأحزاب السياسية في جميع البلدان، لكي نبحث معًا خلال فترة الوباء هذه، عن خير البلاد، وليس عن مصالحها الخاصة".

ولم يذكر البابا فرنسيس، وهو الزعيم الروحي لنحو 1.3 مليار كاثوليكي في العالم، أي دول أو سياسيين بالاسم.

ويهدف فرنسيس، الذي يرأس قداديس وينظم لقاءات عامة، دون مشاركة جماهيرية منذ بدء أزمة كورونا، إلى لفت الأنظار لآثار الأزمة على القطاعات الأكثر ضعفًا لا سيما المشردين والمهاجرين.

ودعا البابا الأحد إلى رؤية شاملة للعالم بعد أزمة كوفيد-19، قائلا: "إن المضي قدمًا دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي، سيؤدي إلى فيروس أسوأ".