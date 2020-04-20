بعد انخفاض الإعلانات بسبب "كورونا" .. أستراليا ترفض نشر محتوى صحفها عبر "غوغل" و"فيسبوك" بالمجان

المصدر: ا ف ب

أعلنت أستراليا اليوم الاثنين، أنها ستجبر "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع لوسائل الإعلام مقابل نشر محتواها، وهي خطوة تهدف إلى مساعدة وسائل الإعلام التقليدية على مواجهة منافسة عمالقة الإنترنت.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن القواعد الإلزامية ستقدم بحلول تموز/يوليو.

وبموجب هذه القواعد، ستجبر الشركتان الأمريكيتان على الدفع لناشري الصحف مقابل إعادة استخدام محتوياتها على الشبكة العنكبوتية.

وذكر الوزير خلال مقابلة مع القناة السابعة "ما نريده هو شروط متكافئة للمنافسة".

ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إصدار الجهة المسؤولة عن المنافسة العادلة في فرنسا أمرا لشركة "غوغل" بالتفاوض مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا حول البدل الذي عليها دفعه مقابل نشر محتوياتها.

وكما هي الحال في العديد من البلدان، فإن تأثير عمالقة الإنترنت في أستراليا هائل على ناشري الصحف.

وانخفض عدد الصحافيين الأستراليين العاملين في الصحافة المكتوبة وعبر الإنترنت بأكثر من 20 % منذ العام 2014.

وقد دفع فيروس كورونا الذي أدى إلى انخفاض عائدات الإعلانات في قطاع الصحافة، الحكومة إلى التحرك.

وأوضح الوزير "لم يحرز أي تقدم ملموس، لذلك اتخذنا قرار القيام بهذه الخطوة سعيا لأن نكون الدولة الأولى في العالم التي تضمن دفع هذه المواقع الاجتماعية مقابل محتوى" الصحف الذي تنشره.

وفي إسبانيا، أدت مبادرة مماثلة في العام 2014 إلى إغلاق "غوغل" النسخة الإسبانية من موقعه الإخباري (غوغل نيوز).

وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالى 17 مليون أسترالي يتصفحون "فيسبوك" شهريا ويمضون ما معدله 30 دقيقة يوميا على المنصة، فيما تستخدم 98 % من عمليات البحث عبر الهاتف المحمول الأسترالية موقع "غوغل".