موقع إيطالي: سلاح الجو اليوناني اعترض مقاتلات تركية اخترقت مجاله الجوي قرب الحدود الليبية

اعترضت طائرات الجيش اليوناني عددا من المقاتلات التركية حاولت عبور الأجواء اليونانية، فوق بحر إيجه، وقرب المياه الليبية، بحسب موقع "رادار" الإيطالي.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام يونانية قولها إن "الطيران التركي حاول عبور الأجواء اليونانية دون إذن مسبق، بعدد طائرات تركية لا يقل عن 16 طائرة من طراز Lockheed Martin F-16s".

وبحسب الموقع فإن "القوات الجوية اليونانية حركت في الحال ما لا يقل عن 11 طائرة من طراز F-16 في تشكيلات من جزيرة كريت في خليج سودا وأو كاستيلي لاعتراض الطائرات التركية وفي 4 نقاط".

وذكرت وسائل إعلام يونانية، بأن "اختراق الطائرات التركية كاد أن يوقع معارك حقيقية بين الجانبين، في حالة نادرة وغير مألوفة رغم توتر العلاقات شبه الدائم بين البلدين".

وأكدت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني بأنه في 17 نيسان/ أبريل، وقعت عدة انتهاكات للمجال الجوي اليوناني وسط وجنوب بحر إيجه وكذلك المياه الإقليمية الليبية من قبل الطائرات الجوية التركية.