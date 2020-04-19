أردوغان وترامب يتفقان على "التعاون" في مواجهة كورونا

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، على العمل معًا لمواجهة التهديد الذي يمثله تفشي فيروس كورونا.

وأضافت -دون الخوض في تفاصيل- أن الزعيمين"اتفقا على مواصلة تعاونهما الوثيق في مواجهة التهديدات التي يشكلها وباء فيروس كورونا على الصحة العامة والاقتصاد في البلدين".

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة.

وزادت حالات الإصابة 3977 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتتجاوز تركيا إجمالي الإصابات في الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة.