مقتل 47 شخصًا إثر هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

أعلنت شرطة ولاية "كاتسينا" شمال غرب نيجيريا، اليوم الأحد، مقتل 47 شخصًا، وإصابة آخرين، إثر هجوم مسلح، نفذه مجهولون بالولاية.

وقال مدير الشرطة غامبو عيسى، خلال تصريح صحفي إن مجهولين "نفذوا هجمات انتقامية في مناطق دوتسينما، ودانموسى، وسافانا، أسفرت عن مقتل 47 وإصابة عدد كبير بجراح".

وأضاف:"الشرطة أطلقت عملية برية وجوية واسعة في المنطقة بهدف القبض على المهاجمين".

ومنذ 4 سنوات تشهد نيجيريا، صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.

ويزعم الفلانيون الذين يرتحلون إلى جنوب البلاد من أجل رعي أغنامهم، أن المزارعين يحاولون سرقة حيواناتهم، وأنهم يقومون بالهجوم عليهم لهذا الغرض.

وأسفرت الصراعات بين الجانبين عن مقتل نحو 2000، وأجبرت آلافًا على ترك منازلهم، من جهتها تستغل العصابات المسلحة تلك الصراعات، وتقوم هي الأخرى بشن هجمات لصالحها.