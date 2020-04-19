إيران: أمريكا هي من بدأت بالتحرش في مياه الخليج وتقوم بتحركات "هوليودية" (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتراب زوارق لقوات الحرس الثوري الإيراني من قطع بحرية أمريكية في مياه الخليج، وذلك بعد تقارير أمريكية تحدثت عن تحرش الحرس بقطع تابعة للأسطول الخامس، الأسبوع الماضي.

🎥 تصاویر رهگیری ناو آمریکایی در خلیج فارس توسط نیروی دریایی #سپاه پاسداران pic.twitter.com/OpRrMssoXd — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 19, 2020

وكانت البحرية الأمريكية أفادت في بيان نهاية الأسبوع الماضي، بأن 11 زورقا تابعا لسلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، اقتربت مرارا وبصورة "خطيرة واستفزازية" من سفن حربية أمريكية في مياه الخليج.

بدوره، أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا يوم الأحد، قال فيه: "إننا نوصي الأمريكيين باتباع المقررات الدولية والبروتوكولات البحرية في مياه الخليج وبحر عمان، وأن يتجنبوا أي نوع من المغامرات والروايات الكاذبة".

واعتبر بيان الحرس الثوري أن "القوات الأمريكية في الخليج هي من بدأت بالتحرش بقوات الحرس، وذلك بعد اعتراض سفينة أمريكية تحمل رقم CG 72 مسار سفينة إيرانية تحمل اسم الشهيد سياوشي، مرتين، بتاريخ مساء وصباح يومي 6 و7 من أبريل الجاري".

ووصف بيان الحرس الثوري التحركات الأمريكية التي جاءت للرد على مناورات الزوارق التابعة للحرس بـ"الهوليودية"، محذرا من الرد على أي هجوم تتعرض له قواته في مياه الخليج، وفق ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية.

يأتي هذا، في ظل تهديدات متكررة من قادة النظام الإيراني، بضرب حركة الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، ضمن مساومة الغرب لوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على حظر النفط الإيراني.