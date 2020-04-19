مقتل 12 رجل أمن بهجومين لحركة طالبان في أفغانستان

قتل 12 عنصرا من الأمن الأفغاني، الأحد، في هجومين مسلحين شنتهما حركة طالبان شمالي البلاد.

ففي ولاية "بادغيس" (شمال غرب)، قُتل 3 عناصر من الأمن الأفغاني، في هجوم مسلح شنته طالبان.

وقال والي بادغيس، نجم الدين برهاني، في تصريحات للصحفيين، إن مسلحي طالبان شنوا هجوما على دورية للشرطة بقضاء "موكور".

وأضاف برهاني، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من الأمن الأفغاني، وإصابة 6 آخرين.

من جهة أخرى، قُتل 9 حراس أمن في اشتباك مسلح مع عناصر طالبان في قضاء "سولغارا"، بولاية بلخ (شمال).

وأفاد مدير أمن القضاء، سيد عارف إقبالي، في تصريحات للصحفيين، بأن اشتباكا اندلع في قرية "دالان" إثر هجوم عناصر طالبان على مخفر القرية.

وأوضح إقبالي، أن الاشتباك أسفر عن مقتل 9 حراس أمن، وإصابة 6 آخرين.

وذكر أن حركة طالبان تكبدت خسائر بدورها خلال الاشتباك.

ولم يصدر حتى ظهر الأحد أي بيان عن حركة طالبان حول الهجومين.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات إرهابية في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.