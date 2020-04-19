خلافا لما ذكره ترامب.. كوريا الشمالية: لم نرسل خطابا للرئيس الأمريكي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نفت، اليوم الأحد، إرسال خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة في بيان، "لا يمكننا أن نعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى تبادل للرسائل وقع من قبل، لكن قيادتنا العليا لم ترسل أي خطاب للرئيس الأمريكي".

وكان ترامب، قال إنه تسلم مؤخرا "مذكرة جميلة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وذكر الرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت، بشأن خطورة التجارب الصاروخية الجديدة التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا: "أرى أنهم اختبروا صواريخ قصيرة المدى، لكنهم يفعلون ذلك منذ وقت طويل.. تلقيت مؤخرا مذكرة جيدة منه (كيم)، وأعتقد أن كل شيء تمام لدينا".