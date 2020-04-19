غضب شعبي إيراني من توزيع ممثل لخامنئي أموالا على متضرري "كورونا" (فيديو)

أثار مقطع فيديو لممثل للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وهو يوزع أموالا على عدد من العمال العاطلين والمتضررين من أزمة كورونا؛ غضب نشطاء مواقع التواصل لما اعتبروه استغلال المسؤولين الأزمة لصالح الترويج للنظام.

وعلق الناشط والمحلل الإيراني إحسان سلطاني، على مقطع الفيديو بقوله: "لقد أخذ خطيب جمعة ايرانشهر كاميرا أمام عمال عاطلين ليوثق وهو يمنحهم أموالا، إذ لا يوجد أي كلمة قادرة على وصف هذه الرذالة".

امام جمعه ایرانشهر دوربین گرفته روی صورت کارگران بیکار، داره بهشون پول می‌ده.

هیچ واژه‌ای قادر به توصیف این رذالت نیست.

وقتی قاضی القضات کشور، دوربینش در خانه فقرا به اسم کمک، جلوتر از خودش حرکت می‌کرد، از یک امام جمعه دون پایه انتظاری جز این هست؟pic.twitter.com/sjOPdpp2CL — Ehsan Soltani (@ehsan_soltani) April 19, 2020

كما هاجمت صاحبة حساب "آذر أنجي" استغلال ممثل خامنئي لأزمة كورونا وما تلاها من تضرر العديد من الطبقات الدنيا وأبرزهم العمال، حيث غردت تعليقًا على مقطع الفيديو "الملا أبطحي، خطيب جمعة مدينة ايرانشهر الذي يهوى كثيرًا الظهور والتصوير يظهر في سلوك حقير وهو يوزع عدة ورقات من فئة 10 آلاف تومان على العمال".

وأضافت الناشطة الإيرانية في تغريدتها "لقد سطوا على أموال وثروة الشعب الإيراني ودمروا حياتهم واليوم يمنوا عليهم بـ 10 آلاف تومان فقط".

آخوند ابطحی، امام جمعه #ایرانشهر که علاقه‌ی شدیدی به دیده شدن دارد، با رفتاری تحقیرآمیز درحال پخش کردن چند اسکناس ۱۰هزار تومانی در بین کارگران است.

«پول و ثروت مردم ایران را چپاول کرده‌اند و زندگی‌شان را به نابودی کشانده‌اند، و امروز برای ۱۰هزار تومان بر سرشان منت می‌گذارند!» pic.twitter.com/3xrG5MNDgH — azar_anji (@AnjiAzar) April 19, 2020

من جهته انتقد صاحب حساب "همتاب" تصرف رجل الدين الإيراني في الموقف الاقتصادي الذي يعانيه العمال في أزمة كورونا حيث كتب "خطيب جمعة ايرانشهر يحتقر المواطنين. ألم يقولوا لنا أنه يجب تقديم المساعدات في الخفاء لكي لا تتضرر كرامة المؤمن؟ فعار على هؤلاء عديمي الشرف الذين لا يهتمون سوى لسياراتهم وغرورهم".