ظريف لترامب: لا تتدخل في شؤون إيران

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى فيه استعداد واشنطن لإرسال أجهزة تنفس صناعي لإيران في حال طلبت ذلك.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يخاطب ترامب: "كل ما عليكم فعله هو الكف عن التدخل في شؤون باقي البلدان خاصة بلدي إيران".

وأضاف ظريف لترامب: "صدقني، نحن لا نتشاور ولا نأخذ بنصيحة أي سياسي أمريكي"، مبيناً: "بلادنا (إيران) ستصدّر بعد أشهر أجهزة للتنفس الاصطناعي، كفى بك تدخلا في شؤوننا".

وكان ترامب قد قال، في وقت سابق من اليوم، إن "إيران دولة إرهابية، وإنها أصبحت الآن في موقف أضعف بعدما كانت تتمتع بنفوذ كبير في الشرق الأوسط عند بدء رئاسته".

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن "هناك عددا كبيرا من القضايا الخلافية مع إيران وعلى رأسها العراق واليمن وسوريا".

وجدد الرئيس الأمريكي عرضه لمساعدة إيران في تخطي جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "يمكن أن نرسل أجهزة تنفس صناعي إلى إيران إذا احتاجت إليها".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الأحد، عن تسجيل 87 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 5118.

وأضاف جهانبور أن "عدد الإصابات بلغ أيضا 83 ألفا و211 شخصا بعد تسجيل 1343 حالة إصابة جديدة"، مشيرا إلى وجود 3456 حالة إصابة في المستشفيات بوضع صحي حرج للغاية.

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، اليوم، إن عدد المصابين والضحايا جراء فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير مما يعلن رسميا وفق دراسة أجراها مركز دراسات البرلمان.