فرنسا ترجح انتقال "كورونا" إلى حاملة الطائرات "شارل ديغول" في ميناء بريست

رجح رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرنسوا لوكوانتر، اليوم الأحد، إصابة طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" بعدوى فيروس كورونا المستجد، عند توقف السفينة الأخير في ميناء بريست بغرب فرنسا.

وفي تصريحات لإذاعة "فرانس انتر"، قال الجنرال لوكوانتر: "نعتقد أن هذه العدوى حدثت عند التوقف في بريست في آذار/مارس"، أي بين 13 و16 من الشهر الماضي.

وأثبتت الفحوص إصابة حوالي ثلثي أفراد طاقم حاملة الطائرات، أي 1046 بحارا من أصل 1760، لكن مصدر العدوى ما زال غامضا.

ولم يكن الطاقم الذي يقوم بمهمة منذ نهاية كانون الثاني/يناير، على اتصال مع أي عامل خارجي منذ توقف حاملة الطائرات في بريست، حيث صعد نحو 50 شخصا إلى السفينة في إطار عملية تبديل مئات البحارة إلى البر.

ولم ترصد الإصابات الأولى بفيروس كورونا سوى في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل، أي بعد فترة الحضانة المعروفة للفيروس وتبلغ نحو 14 يوما.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، قد تحدثت الجمعة عن فرضيات عدة يتم دراستها بما في ذلك احتمال وجود الفيروس على حاملة الطائرات قبل توقفها في بريست.

من جهته، قال الأدميرال كريستوف برازوك، رئيس أركان سلاح البحرية الفرنسي لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" اليوم الأحد إن "فرضية وصول العدوى عند التوقف في بريست مطروحة، لكن لا يمكننا تأكيد ذلك 100%".