روحاني يعصف بجهود مكافحة كورونا ويعيد الأنشطة الاقتصادية تدريجيا في إيران

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني يوم الأحد عن عودة الأنشطة الاقتصادية مما اعتبرها "متوسطة المخاطر" في خلال الأيام المقبلة رغم تحذيرات وزارة الصحة من التجمعات وخطورة عدم اتباع إجراءات خطط التباعد الاجتماعي على وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال روحاني في اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران "سوف يبدأ العمل على عودة الأنشطة الاقتصادية ذات المخاطر المتوسطة في 20 من إبريل الجاري والتي تشمل الأسواق والممرات التجارية مع مراعاة البروتوكلات الصحية".

وبرر روحاني قراره بعودة الأنشطة الاقتصادية رغم تفشي وباء كورونا وخطورة تأثير هذه القرارات على تسجيل مزيد من الحالات المصابية بالفيروس قائلا: "إننا يجب أن نعمل حتى يتحرك اقتصادنا للأمام إذ من الممكن أن نواصل العمل في ظل الإجراءات الصحية" وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "ايسنا" المحلية.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بعودة الأنشطة الاقتصادية بعد قراره بإعادة عمل الأنشطة ذات المخاطر الأقل في الأيام الماضية في ظل تحذيرات وزارة الصحة ومسؤولين ونواب بالبرلمان من خطورة هذه الأنشطة وما تتسبب فيه من ازدحام الشوارع بالمواطنين وأثره في سرعة انتقال عدوى كورونا وضرب جهود مكافحة انتشار الوباء.

وكان رئيس مجلس العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني قد حذر في وقت سابق من أن "عودة الأنشطة الاقتصادية سوف تزيد من تردد المواطنين على مستوى المدينة، ما سيؤدي إلى الازدحام، مؤكدا أن "هذا الأمر يزيد من دواعي القلق حول الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا لا سيما مع حلول شهر رمضان وضعف مناعة الصائمين" وفقما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ايرنا".