وفاة وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بول أونيل

المصدر: أ ف ب

توفي السبت بول اونيل الذي كان وزيرا للخزانة الأمريكية خلال الولاية الأولى للرئيس جورج بوش الابن وذلك جراء إصابته بمرض السرطان، حسب ما أعلنت جامعة انديانا التي كان من أكبر مموليها.

وكتبت الجامعة على موقعها الالكتروني أن اونيل الذي توفي في بيتسبورغ ببنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاما "عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استنادا إلى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام".

كما اشتهر اونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وهو كان قدم استقالته من وزارة الخزانة في كانون الأول/ديسمبر 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه.

بعد ذلك بعام، نشر كتابا عنوانه "ثمن الولاء" ندد فيه بطريقة العمل داخل الإدارة الأمريكية، وبخاصة التأثير الذي مارسه نائب الرئيس ديك تشيني على بوش.

وكتب اونيل أن "جورج بوش الابن كان كالأعمى المحاط بالصم" خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كاشفا أنه عبّر عن وجهات نظر مختلفة حول عدد كبير من القرارات بينها حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسية.

وشغل وزير الخزانة الأسبق أيضا مناصب رفيعة في مكتب الموازنة إبان رئاسة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.