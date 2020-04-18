نتنياهو: إسرائيل ستخفف تدريجيا القيود المفروضة بسبب كورونا اعتبارا من الغد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستخفف تدريجيا القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اعتبارا من غد الأحد، من خلال السماح لبعض الأعمال والشركات باستئناف العمل وتخفيف القيود المفروضة على التحركات بعد تباطؤ معدلات العدوى.

وكانت السلطات قد شددت من إجراءات عزل جزئية فرضت في 14 من شهر مارس/آذار الماضي، وأغلقت بموجبها المكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم أغلب الأوقات.

وتسببت الإجراءات في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي وأجبرت العديد من الشركات على الإغلاق ورفعت نسبة البطالة لما يزيد عن 25%.

لكن نتنياهو قال في تصريحات بثها التلفزيون، إن إسرائيل "نجحت في مهمتها حتى الآن" في مكافحة الجائحة، مضيفا أن القيود "أثبتت أنها أدت لإبطاء" معدلات العدوى.

وتابع قائلًا، اليوم السبت "نتائجنا الجيدة تمكننا اليوم من البدء في اتخاذ خطوات في الاتجاه المعاكس ليس تشديدا بل تخفيفا".

وسجلت إسرائيل حتى مساء اليوم السبت، 164 وفاة بالمرض على الأقل وما يقرب من 13300 حالة إصابة. ،لكن وفقا لبيانات وزارة الصحة، تراجعت معدلات العدوى بشكل عام على مدى الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء سيصوت على تخفيف الإجراءات في وقت لاحق اليوم السبت.