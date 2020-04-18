العثور على جثث 44 سجينًا من بوكو حرام في زنزانتهم بتشاد‎

المصدر: ا ف ب

أعلن المدعي العام التشادي مساء السبت، العثور على جثث 44 سجينًا من جماعة بوكو حرام في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا، اعتقلوا مؤخرا خلال عملية للجيش.

وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي: "صباح الخميس، أعلمنا السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم".

وأضاف أن هؤلاء ضمن "58 عنصرًا من بوكو حرام اعتقلوا" خلال العملية الأخيرة للجيش ضد الجماعة المتشددة في منطقة بحيرة تشاد.

وأطلق الجيش التشادي عملية باسم "غضب بوما" في 31 آذار/مارس، انتهت يوم 8 نيسان/أبريل.

وأكد الجيش حينها قتل ألف متشدد مقابل خسارة 52 عنصرًا من قواته.

وأطلق الرئيس إدريس ديبي، العملية ردًا على هجوم دام على قوات بلاده يوم 23 آذار/مارس في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.