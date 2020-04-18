إسبانيا تمدد الإغلاق حتى الـ 9 مايو لمواجهة كورونا‎

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أعلنت إسبانيا، إحدى أكثر دول العالم تضررًا من وباء كورونا (كوفيد-19)، تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من أيار/مايو، كما أعلن السبت رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وأشار سانشيز في الوقت نفسه إلى أن العزل المشدد سيخفف للسماح للأطفال بالخروج بشكل "محدود" اعتبارًا من 27 نيسان/ابريل، في حين لم يكن ذلك مسموحًا منذ بدء العزل العام في 14 آذار/مارس.