أمريكا: على بكين وقف "سلوك التنمر" في بحر الصين الجنوبي

دعت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الصين إلى وقف سلوك التنمر في بحر الصين الجنوبي، وعبرت عن القلق من تقارير عن إجراءات استفزازية من جانب الصين ضد أعمال تطوير متعلقة بالنفط والغاز في المياه المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان السبت: إن "الولايات المتحدة قلقة من التقارير التي تتحدث عن تكرار الإجراءات الاستفزازية من جانب الصين ضد أعمال تطوير تتعلق بالنفط والغاز في مياه متنازع عليها مع دول أخرى".

وأضافت أنه "فيما يتعلق بهذه الواقعة، يتعين على الصين أن توقف سلوك التنمر، وأن تكف عن الانخراط في هذا النوع من النشاط الاستفزازي والمزعزع للاستقرار".

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إقليمية، أمس الجمعة، إن سفينة مسح حكومية صينية اقتربت من سفينة استكشاف تديرها شركة بتروناس الماليزية للنفط في تلك المياه.

وقبل أيام، وعندما كانت سفينة المسح هايانغ ديجي8 قبالة فيتنام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن السفينة كانت تقوم بأنشطة عادية، واتهم المسؤولين الأمريكيين بالإساءة لسمعة بكين.