البرازيل تغلق بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا

المصدر: أ ف ب

أغلقت البرازيل بعثتها الدبلوماسية في فنزويلا الجمعة، في أحدث خطوة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين.

والبرازيل واحدة من نحو ستين دولة تريد رحيل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية البرازيلية إلى أن 38 شخصا من موظفي السفارة والقنصلية وعائلاتهم أعيدوا إلى بلادهم جوا. وصعد إلى الطائرة نفسها أيضا 12 مدنيا برازيليا آخرين.

في بداية اذار/مارس، استدعت الحكومة البرازيلية "جميع" موظفيها الدبلوماسيين من فنزويلا، وطلبت من كاراكاس سحب ممثليها في البرازيل.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى السلطة أوائل 2019.

في منتصف شباط/فبراير، اتهم مادورو نظيره البرازيلي بأنه يريد "نزاعا مسلحا" بين البلدين.